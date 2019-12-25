У Петропавловской крепости пройдет фестиваль "Битва на Неве"

Организаторы предупреждают, что кейтеринг для фестиваля не удалось согласовать, в связи с чем посоветовали взять с собой перекус. Вход свободный.

У Стен Петропавловской крепости в Петербурге 18 и 19 сентября состоится VIII фестиваль рыцарства и Средневековья "Битва на Неве".

Фестиваль будет проходить с 11:00 до 19:00 часов. Территория разделена на две части: пешее и конное ристалище. В каждой из них будут проходить свои мероприятия и сражения, однако большая часть запланирована на конную часть, сообщают в официальной группе "Битва на Неве" в соцсети "Вконтакте".

На празднике можно поучаствовать в тематических мастер-классах, посмотреть на локальные представления и насладиться средневековой культурой, сражениями и выступлениями музыкальных групп.

Добавим, организаторы предупреждают, что кейтеринг для фестиваля не удалось согласовать, в связи с чем посоветовали взять с собой перекус. В соответствии с требованиями Роспотребнадзора, попасть на мероприятие можно будет только при наличии QR-кода о вакцинации от коронавируса или перенесенном заболевании, а также по ПЦР-тесту, сделанному не ранее чем за три дня до события. Вход свободный.

Ранее в субботу в Петербурге открылся ежегодный фестиваль "НеобыЧАЙный сад".

Фото: Вконтакте / Битва на Неве