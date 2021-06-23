У "Манежа" начала работу выставка с "вандальными" граффити

Художники "выскребли" свои произведения на подручных материалах.

Накануне, 22 июня, на площади у ЦВЗ "Манеж" начала работу уличная выставка "Новые руины. Стекло", где художники представили "вандальыные" граффити, передает пресс-служба выставочного зала.

Участие в создании выставки приняли Покрас Лампас, Владимир Абих, Andrey Berger и другие художники. Проект стал третьей совместной работой "Манежа" с куратором Максимом Има и командой "10.203".

Участники исполнили произведения в технике "скрэтчинга". С английского слово переводится как "царапать". То есть работы буквально выцарапаны на материале.

Выставка продлится до 31 июля.

Ранее мы писали, куда сходить в Петербурге на неделе с 21 по 25 июня.

Видео: "Центральный выставочный зал Манеж" / Вконтакте