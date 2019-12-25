Куда сходить в Петербурге на неделе с 21 по 25 июня

Piter.TV предлагает небольшую подборку мероприятий, проходящих в будни.

Вечера после работы необязательно должны быть заполнены бытовыми делами и обязанностями – в них может быть место прогулкам, вылазкам в театр и кино, походам на концерты и выставки. Piter.TV предлагает небольшую подборку мероприятий для будней на неделе с 21 по 25 июня.

В понедельник можно полюбоваться пионами на выставке в Ботаническом саду. Организаторы привезли в сад как новинки селекции, так и старинные усадебные пионы, как классические пионы, так и похожие на ромашки и даже пахнущие розами. Розовые, бордовые, желтые и темно-красные цветы заполонят павильон Зеленый домик. Словом, на выставке есть на что посмотреть.

Кроме того, в самом саду можно заглянуть в оранжереи и поглядеть, например, на цветущие лотосы. Успейте сделать это в понедельник: с 22 по 24 июня оранжереи сада закроют из-за жары. В эти же дни павильон с пионами будет открыт. Входной билет стоит 350 рублей.

Ботанический сад открыт до 17.30. ул. Профессора Попова, д.2

Во вторник рекомендуем сходить на концерт, посвященный 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны. В Белом зале Центральной библиотеки имени Лермонтова вспомнят песни и музыку времен войны, репертуар советских исполнителей, фронтовых бригад. Главным артистом концерта станет аккордеон, который был ведущим музыкальным инструментом на передовой и в госпиталях.

Начало в 15.00, вход свободный. Литейный пр. 19

В среду в галерее Molbert откроется выставка Даши Рыбиной и Александра Воцмуша под названием "Восторг не требует пояснений". Художники прилетели из Крыма, чтобы пообщаться с поклонниками. На экспозиции представят черно-белую графику, акварели и даже фильм. Художники отметили, что концепция проекта говорит о пересечении всех спектров жизненных переживаний и неосознанном понимании тайн природных явлений. Кстати, в рамках выставки Воцмуш проведет мастер-класс по рисованию акварелью – он пройдет 24 июня. Участникам дадут бумагу, кисти и акварель, стоимость участия – 3 тысяч рублей. Нужно предварительно записаться по телефону +7 (921) 950 00 60.

Экспозиция проработает до 11 июля, вход свободный. Большая Конюшенная, д.11, второй двор от Конюшенной.

В четверг можно обогатиться знаниями об архитектуре Купчино – лекцию об этом прочтет историк архитектуры Дарья Паршина в библиотеке имени Фрунзе. Ничем не примечательный, казалось бы, район несет в себе своеобразную историю. Слушателям расскажут о модернистской и постмодернистской застройке, эстетике купчинской архитектуры и контексте того времени.

Начало в 18.30, библиотека им. М. В. Фрунзе, ул. Софийская, д. 46, к. 2

А можно пойти на прогулку под рассказы экскурсовода: Екатерина Никитина проведет всех желающих по центру Петербурга и расскажет про запретную любовь членов дома Романовых. Сбор участников состоится в 18.50 у фонтана у западного фасада Эрмитажа. Экскурсия бесплатная, но нужна предварительная регистрация.

Завершить рабочую неделю можно в киноклубе музея "Артмуза", где в пятницу будут показывать картину Теренса Дэвиса "Конец длинного дня". Фильм выбрал ведущий клуба Юрий Шуйский, кинокритик назвал фильм тонким и элегантным, заставляющим оживать воспоминания и забытые чувства. Неспроста в клубе посмотрят именно эту картину: ее тематически связали с выставкой "Из детства" Маши Пировских, которая сейчас идет в самой "Артмузе". Художница видит свое творчество как возможность передавать жмоции через повседневность.

Клуб начнет "заседание" в 19.00. Зрители смогут послушать введение от Юрия Шуйского, а затем обсудить с ним просмотренный фильм. А перед сеансом или после него – пройтись по упомянутой выставке и другим залам. Посещение всех выставок "Артмузы" свободное.



Вход свободный. 13-я линия В.О., 70

А традиционную подборку событий на выходные ожидайте в пятницу на сайте Piter.TV.

Фото: pexels; ВКонтакте / Галерея "Мольберт"; Википедия / Лев Панов; Кинопоиск