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У "Газпром Арены" перед матчем "Зенита" с "Бенфикой" образовались очереди
Сегодня, 22:05
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У "Газпром Арены" перед матчем "Зенита" с "Бенфикой" образовались очереди

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Не всем болельщикам удалось попасть на стадион к началу игры.

У стадиона на Крестовском острове образовались очереди на контрольно-пропускном пункте, сообщил корреспондент Piter.TV.

За 20 минут до начала встречи "Зенита" с "Бенфикой" у входа на "Газпром Арену" выстроились сотни человек. 

Матч в Петербурге начался в 22:00 по московскому времени. Петербургский клуб сыграет с командой из Лиссабона в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Корреспондент Piter.TV заметил "проплешины" на стадионе перед началом игры. 

Крышу "Газпром Арены" закрыли из-за возможных осадков.

Ранее стало известно, кто выйдет на поле от петербургского клуба с первых минут игры. 

Фото: Piter.TV 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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