У "Газпром Арены" перед матчем "Зенита" с "Бенфикой" образовались очереди

Не всем болельщикам удалось попасть на стадион к началу игры.

У стадиона на Крестовском острове образовались очереди на контрольно-пропускном пункте, сообщил корреспондент Piter.TV.

За 20 минут до начала встречи "Зенита" с "Бенфикой" у входа на "Газпром Арену" выстроились сотни человек.

Матч в Петербурге начался в 22:00 по московскому времени. Петербургский клуб сыграет с командой из Лиссабона в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Корреспондент Piter.TV заметил "проплешины" на стадионе перед началом игры.

Крышу "Газпром Арены" закрыли из-за возможных осадков.

Ранее стало известно, кто выйдет на поле от петербургского клуба с первых минут игры.

Фото: Piter.TV