У "Газпром Арены" перед матчем "Зенита" с "Бенфикой" образовались очереди

У стадиона на Крестовском острове образовались очереди на контрольно-пропускном пункте, сообщил корреспондент Piter.TV.
За 20 минут до начала встречи "Зенита" с "Бенфикой" у входа на "Газпром Арену" выстроились сотни человек.
Матч в Петербурге начался в 22:00 по московскому времени. Петербургский клуб сыграет с командой из Лиссабона в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Корреспондент Piter.TV заметил "проплешины" на стадионе перед началом игры.
Крышу "Газпром Арены" закрыли из-за возможных осадков.
Ранее стало известно, кто выйдет на поле от петербургского клуба с первых минут игры.
Фото: Piter.TV
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