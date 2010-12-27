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На время матча "Зенит" - "Бенфика" на "Газпром Арене" закроют крышу
Сегодня, 21:30
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nadezhda_sib

На время матча "Зенит" - "Бенфика" на "Газпром Арене" закроют крышу

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В Северной столице прогнозируют осадки.

Из-за погодных условий матч между "Зенитом" и "Бенфикой" пройдет под закрытой крышей "Газпром Арены", сообщила пресс-служба сине-бело-голубых. Болельщикам не придется мокнуть под дождем, который может пройти в Петербурге вечером 2 октября.

Ранее стало известно, кто появится на поле с первых минут игры от петербургского клуба. "Зенитовцы" сыграют в лазурной форме, а вратарь, Андрей Лунев, появится в черном свитере. 

Матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА начнется в 22:00 по московскому времени. 

Фото: ФК "Зенит" 

 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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