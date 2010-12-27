Стал известен стартовый состав "Зенита" в матче с "Бенфикой"

Игра начнется в 22:00 по московскому времени.

Тренерский штаб "Зенита" определился со стартовым составом на матч петербургского клуба с лиссабонской "Бенфикой". Об этом рассказала пресс-служба сине-бело-голубых.

С первых минут на поле появятся вратарь Андрей Лунев, защитники Дуглас Сантос, Бранислав Иванович (капитан команды), Ярослав Ракицкий, полузащитники Игорь Смольников, Магомед Оздоев, Вильмар Барриос, Олег Шатов, нападающие Сердар Азмун, Артем Дзюба, Себастьян Дриусси.

Новички "Зенита" Йордан Осорио и Вячеслав Караваев пока что останутся на скамейке запасных. Малком не будет участвовать в матче из-за травмы.

Напомним, игра второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА начнется на "Газпром Арене" в 22:00.

После матча болельщики смогут уехать на метро, оно будет работать в особом режиме.

Фото: ФК "Зенит"