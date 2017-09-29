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У Английской набережной спасли тонущего француза

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Вечером 28 сентября из Невы выловили пожилого француза. Это был не Депардье.

Как стало известно, около половины пятого вечера прохожие вытащили из воды мужчину. Инцидент произошел напротив дома номер 74 по Английской набережной. Позже правоохранительные органы установили, что утопающим оказался гражданин Франции. Ему около 60 лет. В Петербурге турист проживает в квартире на Адмиралтейской набережной.

В настоящее время пенсионер госпитализирован в Мариинскую больницу. Пациент находится в бессознательном состоянии. Он помещен в отделение шоковой реанимации. Полиция изучает обстоятельства случившегося.
Теги: английская набережная , происшествие
Категории: Новости СПб

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