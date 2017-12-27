Заключенные Петербурга и Ленобласти чаще всего читают Достоевского и Толстого

Управление ФСИН расскзало, какие книги чаще всего читают заключенные тюрем и СИЗО Петербурга и Ленобалсти. Среди фаворитов книги Достоевского и Толстого.

Управление федеральной службы исполнения наказания подсчитало, какие книги заключенные чаще всего читали в прошедшем 2017 году. Оказалось, что наибольшей популярностью в колониях и следственных изоляторах пользуется Федор Достоевский и его "Преступление и наказание" и "Братья Карамазовы". Также в пятерке лидеров роман-эпопея "Война и мир" Льва Толстого. Охотно читают и "Историю государства российского" Николая Карамзина.

В том-10 попали "Мастер и Маргарита" Михаила Булгакова и "Фаворит" Валентина Пикуля. Из иностранных авторов заключенных интересовал Эрих Мария Ремарк "Триумфальная арка", Ден Браун "Код да Винчи" и Никколо Макиавелли "Государю".

Всего в библиотеке УФСИН для чтения есть 450 тысяч книг. В том числе газеты и журналы.