Евгений Водолазкин завершает роман "Последнее дело майора Чистова"

Евгений Водолазкин завершает работу над новым романом.

Писатель Евгений Водолазкин сообщил, что подходит к завершению работы над новым романом "Последнее дело майора Чистова". О произведении он рассказал в беседе с ТАСС в рамках 38-й Московской международной книжной ярмарки.

По словам автора, книга формально выполнена в жанре детектива, однако в ней затронуты более глубокие темы, что характерно для его прозы.

На ярмарке также прошла встреча Водолазкина с читателями накануне выхода экранизации романа "Авиатор". Фильм режиссера Егора Михалкова-Кончаловского выйдет в прокат 20 ноября 2025 года.

Роман "Авиатор", изданный в 2016 году, принес писателю премию "Большая книга". Водолазкин известен как прозаик, филолог, специалист по древнерусской литературе. Его произведения переведены на 36 иностранных языков.

Фото: pxhere