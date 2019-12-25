Тягач Renault установил новый мировой рекорд

Езда на двух колесах – популярный трюк, но, когда на двух колесах едет тягач, мастерство пилота достойно записи в Книге рекордов Гиннесса.
Как рассказал портал 110km.ru, 43-летний каскадер Джиони попал в Книгу рекордов Гиннесса после того, как смог поставить тяжелый полуприцеп Renault на два колеса с помощью рампы и проехать по коридору шириной всего 380 сантиметров, составленному из 6 бетонных блоков.
Первая попытка пилота провалилась, когда грузовик повело влево. Во втором заезде тягач повело вправо, и он снова потерпел фиаско. Третья попытка оказалась удачной: грузовик преодолел коридор по прямой линии и приземлился на все четыре колеса.
Фото: скриншот youtube.com / Guinness World Records
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