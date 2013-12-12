Турпоток в Петербурге на ноябрьские праздники достиг 340 тысяч человек

На ноябрьские выходные Санкт-Петербург стал одним из самых популярных туристических направлений в стране. Как сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский, город принял около 340 тыс. путешественников. Средняя стоимость посуточной аренды жилья в Северо-Западном федеральном округе в эти дни составила 3,6 тыс. руб.
По словам Пиотровского, власти города продолжают создавать условия, чтобы привлекать гостей и в низкий сезон. Он подчеркнул, что Петербург развивает туристическую инфраструктуру в соответствии с национальным проектом, направленным на увеличение внутреннего турпотока.
Он напомнил, что цель, поставленная президентом, — довести число поездок по стране к 2030 году до 140 млн в год.
Ранее сообщалось, что Смольный продолжает добиваться реставрации дачи Фаберже Фаберже в Парголово через суд.
Фото: Piter.TV
