Бизнесмены попросили Полтавченко повременить с идеей туристического сбора

Главы РСТ и РГА убеждены, что такая идея может негативно сказаться на развитии туризма.

Екатерина Шадская, директор Северо-Западного регионального отделения Российского союза туриндустрии, и Алексей Мусакин, директор филиала Российского гостиничной ассоциации по Петербургу и области, направили обращение Георгию Полтавченко. Как сообщает "Фонтака", они обратились к Губернатору с просьбой отсрочить введение туристического сбора.

Шадкая и Мусакин убеждены, что подобная мера является "преждевременной" и плохо повлияет на развитие туризма и гостиничного бизнеса в Культурной столице. Инициаторы письма пояснили, что в проекте есть слабые и нелогичные места. Также противоречит курсу на развитие внутреннего туризма тот факт, что граждане РФ тоже должны платить сбор.

Напомним, ранее стало известно, что в Смольном обсудили перспективы туристического сбора. Ставка может составить 2% от стоимости услуг.

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