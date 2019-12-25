Турнир UFC, в котором должен был принять участие Хабиб Нурмагомедов, может пройти в индейской резервации

В ближайшее время должны огласить итоговый список участников.

По информации телеканала ESPN, турнир UFC 249, в рамках которого должен был состояться бой между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном, может состояться в одной из индейских резерваций на западном побережье США.

Источник сообщает, что на этой территории не действуют правила Атлетической комиссии штата, и турнир может пройти в назначенный срок 18 апреля. В ближайшее время будет объявлен итоговый список участников.

Напомним, 1 апреля Хабиб Нурмагомедов выложил пост в Instagram-аккаунте, в котором объявил об отмене боя с Тони Фергюсоном. Спустя два дня чемпион UFC заявил, что готов встретиться с американским бойцом.

Ранее президент UFC подтвердил, что бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном не состоится.

Фото: VK / @UFC