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Турнир Святого Олафа в Выборгском замке попал в число лучших проектов событийного туризма России
Сегодня, 21:39
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michusiris
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Турнир Святого Олафа в Выборгском замке попал в число лучших проектов событийного туризма России

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Выборгский турнир был признан лучшим среди множества подобных проектов со всей территории страны. Команда организаторов из музея-заповедника "Выборгский замок" удостоена диплома первой степени в номинации "Исторические реконструкции"

В ходе VI Всероссийской открытой ярмарки "Russia Event Expo" и V Всероссийского конкурса в области событийного туризма, ежегодный военно-исторический фестиваль "Турнир Святого Олафа", проводимый в июле в стенах Выборгского замка был признан одним из самых успешных проектов событийного туризма в России. Жюри конкурса удостоило фестиваль, а также его организаторов, музей-заповедник "Выборгский замок" диплома первой степени в номинации "Исторические реконструкции".

В этом году "Турнир Святого Олафа" проходил в Выборге в 23 раз. В городе встрелились реконструкторы средневековья со всех уголков страны. Как и обычно, профессионалы в воссоздании старинных действ наяву представили посетителям зрелищные состязания рыцарей, а также ярмарку памятных сувениров. 

За звание лучших с выборгским турниром соревновались множество проектов и фестивалей федерального и регионального уровней со всей России. В числе организаторов мероприятий — Министерство культуры РФ. 

По материалам пресс-службы администрации МО "Выборгский район"

Фото: Исторический фестиваль "Турнир Святого Олафа", ВКонтакте

Теги: выборг , выборгский замок , событийный туризм , турнир святого олафа
Категории: Выборг Картина дня

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