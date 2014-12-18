Туркменистан завершает приготовления к старту Азиатских игр в закрытых помещениях "Ашхабад 2017"

Туркменистан завершает приготовления к старту Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам "Ашхабад 2017".

Крупнейшие в истории Центральной Азии мультиспортивные соревнования стартуют 17 сентября. В Азиаде-2017 примут участие более 6 тыс. спортсменов из 65 делегаций. Они будут соревноваться по 21 виду спорта, среди которых конкур, борьба на поясах, спортивные танцы, футзал, теннис, тайский бокс и даже киберспорт.

Церемония открытия Азиады-2017 пройдет на Олимпийском стадионе города Ашхабада 17 сентября. Символом игр стала собака породы алабай по кличке Вепалы, что в переводе с туркменского языка означает "преданный". Алабаи - одна из национальных ценностей туркменского народа.