Стоимость туров за границу из Петербурга снизилась на новогодние праздники

Несмотря на общее снижение цен на путешествия, некоторые направления стали дороже.

‎В декабре и на новогодние праздники стоимость поездок за границу из Санкт-Петербурга снизилась на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

‎Как сообщает "РБК Петербург", такая тенденция объясняется укреплением рубля по отношению к доллару, удлинением новогодних каникул и увеличением числа авиарейсов.

‎По словам Артура Мурадяна, вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) и генерального директора компании Space Travel, цены на зарубежные путешествия из Петербурга упали на 5–15% в зависимости от направления.

‎Туроператор Fun&Sun также подтверждает, что стоимость поездок за границу снизилась на 10-15% по сравнению с прошлым годом, благодаря укреплению рубля и активному раннему бронированию по акциям.

‎Сервис путешествий "Туту" зафиксировал снижение средней стоимости авиабилетов из Санкт-Петербурга за границу на 15% по сравнению с прошлым годом. Заместитель директора по развитию авиарынка Артем Кузьмин отметил, что больше всего подешевели зимние рейсы на Пхукет (на 26%), Баку (на 21%), Бангкок (на 18%), а также Ереван и Дубай (по 15%). В новогодние даты наблюдается аналогичная тенденция: стоимость билетов в Ереван снизилась на 23%, в Дубай — на 18%, а в Баку — на 16%.

‎Согласно данным пресс-службы Fun&Sun, в этом зимнем сезоне в топе продаж находятся:

Египет (средний чек — 117 тыс. руб.);

‎ОАЭ (133 тыс. руб.);

‎Турция (118 тыс. руб.);

‎Шри-Ланка (171 тыс. руб.);

Мальдивы (269 тыс. руб.).

‎По информации АТОР, Эмираты по-прежнему остаются самым популярным направлением, на них приходится до трети выездного турпотока. На втором месте — Юго-Восточная Азия, включая Таиланд и Вьетнам, где сейчас высокий сезон (особенно на острове Фукуок и в регионе Муйне). Спрос на Мальдивы также остается высоким, подтверждает эксперт.

‎Несмотря на общее снижение цен на путешествия, некоторые направления стали дороже. Наибольшее увеличение цен на зимние рейсы из Санкт-Петербурга наблюдается по направлениям Тбилиси (+32%), Минск (+16%) и Самарканд (+8%). В новогодние даты стоимость билетов возросла еще больше: Самарканд подорожал на 27%, а Минск — на 22%.

‎Фото: Pxhere