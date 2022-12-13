Турецкий беспилотный истребитель Bayraktar Kızılelma выполнил первый полет без шасси

Отмечается, что новый истребитель будет очень трудно обнаружить вражеским платформам.

Турецкий беспилотный истребитель Bayraktar Kızılelma выполнил свой первый полет без шасси. Об этом сообщил председатель совета директоров компании Baykar Сельджук Байрактар в своих соцсетях.

Отмечается, что новый истребитель будет иметь очень малую площадь поперечного сечения радара с его конструкцией и характеристиками материалов. Его также будет очень трудно обнаружить вражеским платформам.

Ранее мы сообщали, что в Брянской области беспилотник атаковал военкомат.

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