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Турецкий беспилотный истребитель Bayraktar Kızılelma выполнил первый полет без шасси

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Отмечается, что новый истребитель будет очень трудно обнаружить вражеским платформам.

Турецкий беспилотный истребитель Bayraktar Kızılelma выполнил свой первый полет без шасси. Об этом сообщил председатель совета директоров компании Baykar Сельджук Байрактар в своих соцсетях.

Отмечается, что новый истребитель будет иметь очень малую площадь поперечного сечения радара с его конструкцией и характеристиками материалов. Его также будет очень трудно обнаружить вражеским платформам.

Ранее мы сообщали, что в Брянской области беспилотник атаковал военкомат.

Видео: Telegram / Caspian Live || 24/7

Теги: bayraktar kizilelma, истребитель, полет, шасси
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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