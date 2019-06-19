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Минобороны показало кадры боевой работы экипажа Су-34

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Удар наносился модернизированными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции.

Минобороны показало видео боевой работы экипажа Су-34 в рамках выполнения боевых задач спецоперации.

На опубликованных кадрах российские летчики нанесли удары по скоплению живой силы и бронированной технике украинских войск. Боевые дейстия велись в приграничном районе Курской области. Удар по позициям войск противника нанесли модернизированными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении крупного склада вооружения ВСУ.

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, истребитель, минобороны россии, су-34
Категории: Лента новостей, Новости России,

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