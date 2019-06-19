Минобороны показало кадры боевой работы экипажа Су-34

Удар наносился модернизированными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции.

Минобороны показало видео боевой работы экипажа Су-34 в рамках выполнения боевых задач спецоперации.

На опубликованных кадрах российские летчики нанесли удары по скоплению живой силы и бронированной технике украинских войск. Боевые дейстия велись в приграничном районе Курской области. Удар по позициям войск противника нанесли модернизированными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении крупного склада вооружения ВСУ.

Видео: Минобороны России