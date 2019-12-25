Турецкие и сирийские наемники несмотря на перемирие не собираются прекращать атаки в ливийской столице

Официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмад Мисмари заявил, что турецкие власти виновны в разжигании конфликта в Триполи. Он подчеркнул, что боевики, прибывшие из Турции, убивают и грабят мирных граждан.

Мисмари рассказал о терроре в Триполи. Переброшенные в Ливию боевики из "Аль-Каиды" и ИГИЛ (деятельность организаций запрещена в РФ) ведут обстрелы жилых домов. К атакам террористов также причастны боевики из САР и наёмники из Турции.

Солдаты ЛНА не поддаются на провокации и продолжают соблюдать режим перемирия, действующий в ливийской столице с 12 февраля. Однако военнослужащие правительственной армии точечно ликвидируют агрессоров. Те закрепились в Триполи благодаря сотрудничеству главы ПНС Файеза Сарраджа с турецким президентом Реджепом Эрдоганом.

"Прислужники турецкого главы из числа террористов не ограничиваются обстрелами. На территориях, им подконтрольных, продолжаются бесчинства и преступления против мирного населения. Иностранцы, перед которыми открыл дверь Саррадж, находятся в Ливии незаконно и действуют как преступники. Грабежи, похищения и убийства продолжаются. Их и без того высокое количество возросло с прибытием турецких наемников", — рассказал Мисмари.

Кроме того, что Турция подвергает опасности Ливию, от её действий могут пострадать и соседние государства.

Мисмари добавил, что руководству ПНС выгодно оправдывать террористов, так как они зависят от Турции и в какой-то мере подчиняются Эрдогану.

ПНС при поддержке Анкары провоцирует ЛНА на срыв перемирия. В то же время оно выходит из женевских переговоров по Ливии, так как на встрече будет затронута тема запрета на поставки оружия в страну. ПНС опасается новой миссии ЕС, созданной для контроля поставок военных грузов из Турции по Средиземному морю.

*ИГИЛ, "Аль-Каида" - террористические организации, запрещенные в РФ