Концерт группы Lalalar

Турецкая группа выступит 28 июня в 20:00 в клубе UNION. Для зрителей старше 12 лет.

Улицы Стамбула всегда были котлом, в котором рождались прогрессивная культура Турции и новые музыкальные явления. Это место взрывных звуков и артистов, ищущих новое звучание. Именно с этих улиц вышла группа Lalalar. Электронные музыканты Али Гючлю, Барлас Тан Оземек и Алиджан Пекаре ㅡ приверженцы альтернативного современного саунда. Они открыты к экспериментам, полны энергии и готовы зажигать танцполы своей музыкой.

После того, как их первый альбом в 2022 году произвёл фурор в Европе, Lalalar вернулись с пластинкой En Kötü Iyi Olur. Её саунд полностью отражает идеологию группы: резкий, независимый и яркий. Lalalar успешно соединили анатолийскую поэзию и электронный рок.

28 июня вы сможете услышать и оценить заразительный ритм и мощный звук Lalalar — впервые в Петербурге с сольным концертом.

Фото: предоставлено организаторами