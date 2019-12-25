Турция и Азербайджан могут создать совместную армию

Страны проводят совместные военные учения в этих рамках.

Турция и Азербайджан планируют создать совместную тюркскую армию. Об этом информирует международное мультимедийное агентство Sputnik Азербайджан со ссылкой на председателя турецкого Великого национального собрания Мустафу Шентопа.

Он подчеркнул, переговоры по этому поводу еще не проводились, однако в настоящее армии двух стран проводят совместные военные учения.

Наш главный девиз – одна нация и два государства. Вокруг этого было проведено много переговоров и договоренностей. Мустафа Шентоп, глава турецкого Великого национального собрания

По его словам, Анкара и Баку также обговаривают договор о свободной торговле, который позволит укрепить их экономические отношения.

Напомним, в середине июня текущего года Турция и Азербайджан подписали Шушинскую декларацию о союзнических отношениях. В документе затронуто открытие Зангезурского коридора, а также темы обороны и взаимной помощи в ряде вопросов.

Ранее в Турции предложили заключить с РФ сделку по Крыму.

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