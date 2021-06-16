Турция и Азербайджан подписали Шушинскую декларацию о союзнических отношениях

Основной частью этого договора является военное партнерство.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом декларацию о союзнических отношениях Баку и Анкары. Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на телеканал TRT.

По данным СМИ, подписание состоялось в ходе встречи глав государств в городе Шуша. В течение пресс-конференции президенты Азербайджана и Турции было подчеркнуто, что в подписанной декларации затронуто открытие Зангезурского коридора, а также вопросы обороны и взаимной помощи в ряде вопросов.

Эта декларация поднимает наши отношения на самый высокий уровень. На сегодняшний день мы создали качественно новые связи. И все пункты этой декларации являются гарантом нашего будущего сотрудничества. Ильхам Алиев, президент Азербайджана

Также сообщается, что в скором времени Турция откроет в Шуше генконсульство, а на территории Азербайджан возникнет производство беспилотников.

Ранее Эрдоган заявил Байдену о неизменности позиции Турции по С-400.

Видео: YouTube / İCTİMAİ TV