Москва должна признать Турецкую Республику Северного Кипра в качестве независимого государства.

Турция и РФ могут заключить сделку по Крыму в обмен на признание Москвой Турецкой Республики Северного Кипра в качестве независимого государства. Об этом в беседе с сетевым изданием "Лента.ру" сообщил профессор турецкого университета Малтепе Хасан Унал.

По его словам, когда Москва признает ТРСК, Анкара перестанет считать Крым украинской территорией, после чего турецкие авиакомпании возобновят рейсы на полуостров, однако Унал не отрицает, что Турции незачем признавать его российским.

Потому что он и так уже является частью России, и Россия не обязательно попросит Турцию признавать это. Хасан Унал, профессор турецкого университета

Напомним, полуостров Крым вошел в состав РФ по итогам референдума 2014 года. За присоединение республики высказались почти 97 процентов жителей региона. Украина не признала итоги референдума. Власти страны до сих пор считают Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Ранее мы сообщали, что американский президент Джо Байден и вице-президент США Камала Харрис не приедут в Киев на встречу "Крымской платформы". Вместо них на международную площадку прибудет представитель правительства Соединенных Штатов.

Фото: pixabay.com