Турагентство выплатит 2,5 млн рублей за сорванный отдых петербуржца в Новой Зеландии

Ответчик не явился в суд.

Во вторник, 20 апреля, суд вынес решение по иску петербуржца к туристическому агентству "Шайн Трэвел клаб", сообщила объединенная пресс-служба судов.

Выяснилось, что летом 2019 года Илья П. заключил договор с агентством на 387 тысяч рублей, в котором предусматривались 10 ночей в отелях в Новой Зеландии, 10 экскурсий, аренда авто и оформление визы. Спустя некоторое время путешественник получил на почту письмо на английском языке с информацией о визе. Со спокойной душой горожанин отправился в аэропорт, но на рейс до Окленда его не пустили – в письме, как оказалось, был отказ в выдаче визы. Оперативно помочь клиенту в турагентстве не смогли, из-за чего ему пришлось лететь в Таиланд.

Суд принял сторону истца и взыскал с агенства штраф в размере 832 тысяч рублей, неустойку в 637 тысяч, стоимость тура в Новую Зеландию в 490 тысяч, стоимость авиабилетов в 359 тысяч, стоимость тура в Исландию в 147 тысяч, судебные расходы в 45 тысяч и компенсацию морального вреда в 30 тысяч – всего получилось на 2 млн 540 тысяч рублей.

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Фото: Piter.TV