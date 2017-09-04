Троллейбусы маршрутов №№ 15, 17, 24, 26, 44 будут курсировать по измененному графику

На Московском проспекте приостановят движение троллейбусов из-за ремонта дорог.

4 сентября в Санкт-Петербурге в 22.00 до 05.00 утра и также с 5 на 6 сентября закроют троллейбусное движение по Московскому проспекту - от Рощинской улицы до Кузнецовской улицы. В связи с этим изменятся следования троллейбусов №№ 24, 26, 44, а движение по маршрутам №№ 15, 17 будет вовсе прекращено. Об этом сообщает "Петербургский Дневник" ссылаясь на пресс-службу ГУП "Горэлектротранс".

Троллейбусы №24 поедут от к/ст "Звездная улица" по действующей трассе до к/ст "Станция метро "Электросила". Обратно они будут следовать по улице Решетникова, Сызранской улице, проспекту Юрия Гагарина.

Троллейбусы №26 стартуют от к/ст "Ж/д станция "Сортировочная" по действующей трассе до к/ст "Станция метро "Электросила". Обратно - по улице Решетникова, Сызранской улице, проспекту Юрия Гагарина.

Троллейбусы №44 начнут курсировать от к/ст "Авангардная улица" и поедут по действующей трассе до к/ст "Московская площадь".