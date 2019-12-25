В Ломоносове троих мужчин обвиняют в похищении человека

Инцидент произошел 9 марта 2022 года в Ломоносове. По версии следствия, подозреваемые поссорились на дороге с водителем автомобиля ВАЗ.

Участников дорожного конфликта, похитивших водителя, будут судить в Петербурге. Подробности рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Инцидент произошел 9 марта 2022 года в Ломоносове. По версии следствия, подозреваемые поссорились на дороге с водителем автомобиля ВАЗ. После этого они догнали машину на улице Красного Флота и вытащили водителя из салона. Его избили и посадили в другой автомобиль.

Они возили его по Петродворцовому района, периодически избивали и угрожали более серьёзными травмами. Также у пострадавшего похитили два смарфтона. В дело вмешались сотрудники вневедомственной охраны.

Мужчины обвиняются в похищении человека группой лиц с угрозой применения насилия, а также в разбое. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: Piter.tv