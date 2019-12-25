Фото: Piter.TV
Трое участников похищения Мостового и Селегеня оказались студентами академии
Раскрыта связь похитителей футболиста и бизнесмена с Морской технической академией.
Трое из четырех подозреваемых в попытке похищения футболиста Андрея Мостового и похищении бизнесмена Сергея Селегеня обучались в Морской технической академии имени адмирала Сенявина. В Санкт-Петербурге установлены личности подозреваемых, причастных к похищению учредителя застройщика Fizika Development Сергея Селегеня и попытке похищения игрока "Зенита" Андрея Мостового. По данным 78.ru, трое из них являются студентами Морской технической академии имени адмирала Д. Н. Сенявина. По информации источника, одним из предполагаемых организаторов преступления стал Степан Мирошин. Он собрал группу, в которую вошли двое его однокурсников, и координировал действия через мессенджер. Расследование продолжается, в настоящий момент устанавливаются обстоятельства подготовки преступления и возможные связи подозреваемых с другими участниками дела. Ранее мы рассказывали о том, что на проспекте Народного Ополчения задержан наркодилер с крупной партией мефедрона.
