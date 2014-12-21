Kia сбила пару на электросамокате на Дальневосточном: оба госпитализированы

По факту происшествия проводится проверка.

Вечером 14 мая в Петербурге произошло ДТП с участием электросамоката: по данным пресс-службы ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, 20-летняя девушка за рулём Kia Sorento на Дальневосточном проспекте, у дома 6, корпус 1, сбила мужчину и женщину, которые пересекали дорогу на электросамокате, не спешившись на регулируемом переходе.

В результате аварии водитель электросамоката получил тяжёлые травмы, его пассажирка 1991 года рождения – травмы средней степени тяжести. Оба пострадавших были доставлены в больницу.

По факту происшествия проводится проверка.

Ранее мы сообщили о том, что автобус оказался на тротуаре в результате ДТП на Будапештской.

Фото: Piter.TV