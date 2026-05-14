Сегодня, 9:39
Автобус оказался на тротуаре в результате ДТП на Будапештской

Авария случилась в районе НИИ скорой помощи им. Джанелидзе. 

На Будапештской улице произошла авария с участием трёх автомобилей, в результате которого пассажирский автобус вынесло на тротуар.

По данным очевидцев в соцсетях, ДТП случилось в районе НИИ скорой помощи им. Джанелидзе. 

В комментариях к посту высказываются предположения, что водитель автобуса, совершая манёвр для объезда, не учёл конструктивные особенности сочленённой ("гармошкой") модели, что и привело к ДТП.

Ранее мы сообщили о том, что мужчина на электросамокате получил ожоги из-за прорыва трубы на Тореза.

Видео:  Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер 

