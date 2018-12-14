В Шушарах завершены три долгостроя: объекты принял Госстройнадзор

Скоро петербуржцы получит ключи от квартир.

В поселке Шушары Пушкинского района сданы три проблемных долгостроя. По информации от специалистов Госстройнадзора, на данный момент жилые дома соответствуют нормам и в ближайшее время будут сданы дольщикам для пользования. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по строительству.

Отметим, что проверку прошел корпус 7.1 в центральной части поселка, застройщиком которого является компания "СК Дальпитерстрой". Квартиры обеспечат жильем 648 человек. Также под требования закона подходят 5 и 10 корпуса в поселке "Ленсоветовский". Компания "Титан" достроила объекты на 304 квартиры.

Напомним, что ранее Александр Беглов заявил о том, что в 2019 году в эксплуатацию введут 22 жилых здания с общей площадью в 350 тысяч квадратных метров.

Фото: Piter.tv