Jбщественные обсуждения по этому поводу продлятся до 30 марта.

В Выборгском районе Петербурга появится несколько новых улиц. Как рассказали "Невские новости", общественные обсуждения по этому поводу продлятся до 30 марта.

Первая улица, протяженностью 113 метра пройдет парка "Сосновка" до Северного проспекта, вторая, 113 метров длиной, протянется от улицы Есенина до Лиственной. К ней же примкнет короткий участок до улицы Жака Дюкло. Саму улицу Жака Дюкло продлят на 221 метр от Лиственной улицы в сторону новой пешеходной, а та протянется на 823 метра вдоль парка.

Отмечается, что на планируемых участках предусмотрено обустройство освещения, дождевой канализации и газонов. Проект планировки выполнил ООО "Геосервис". Новые улицы, по мнению администрации района, необходимы для подъезда к строящимся между Северным проспектом, улицами Есенина, Жака Дюкло, Лиственной и парком садику и школе.

Фото: Piter.TV