Три народа из четырех регионов собрал фестиваль в Климово

В фестивале приняли участие коллективы художественной самодеятельности и солисты, представляющие фольклорное, танцевальное, народное певческое и инструментальное искусство малочисленных финно-угорских народов.

Фестиваль национальных культур русского, вепсского и карельского народов "Родники земли Климовской" собрал в Бокситогорском районе народные коллективы четырех регионов: Ленинградской, Новгородской, Вологодской областей и Республики Карелия.

В фестивале принимают участие коллективы художественной самодеятельности и солисты, представляющие фольклорное, танцевальное, народное певческое и инструментальное искусство малочисленных финно-угорских народов.

А поскольку 2019 год объявлен главой региона Александром Дрозденко Годом здорового образа жизни, девизом ХIII межрегионального фестиваля национальных культур выбрали "Здоровье – высочайшее богатство человека".

Ведь народные традиции, обычаи – кладезь рецептов для укрепления здоровья, секретов долголетия.

Гости праздника смогли посетить площадку "Сытная рогушка", где можно было продегустировать блюда традиционной народной кухни (уху, шанежки, квас), "Карельскую горницу" – уголок карельского народного быта, выставку-конкурс "Луговые гости", на котором были представлены скульптуры из сена, сборы из целебных трав, букеты полевых цветов.

В двухдневной программе фестиваля – круглый стол "Народные традиции – кладезь здоровья", детская игровая программа "Движение – кладовая жизни" и даже молодежная дискотека "Двигайся больше – проживешь дольше".

Фестиваль проводится при поддержке комитета по местному самоуправлению, межнациональным, межконфессиональным отношениям Ленинградской области и организуется администрацией Бокситогорского района и межпоселенческим культурно-методическим центром.

Источник: пресс-служба ЛО