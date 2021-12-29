Три концертных агентства подали в суд на правительство Петербурга из-за ограничений

Они просят признать отдельные положения постановления недействительными.

Три компании подали иск в суд к правительству Петербурга и комитету по культуре. Об этом 7 февраля сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Истцами выступили ООО "Система концерт", ООО "Мельница №1", ООО "Артистика". Первые две зарегистрированы в Москве, третья — в Новосибирске. Компании требуют признать незаконными отдельные положения антикоронавирусного постановления правительства Петербурга №121. Также они не согласны с тем, что культурные мероприятия численностью более 40 человек нужно согласовывать.

На данный момент заявление к производству пока не принято.

Ранее горсуд Петербурга рассмотрел иск петербуржцев об оспаривании QR-кодов.

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