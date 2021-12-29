Горсуд Петербурга рассмотрел иск петербуржцев об оспаривании QR-кодов

Однако рассмотреть иск по существу не получилось.

В среду, 12 января, в стенах Санкт-Петербургского городского суда состоялось заседание по коллективному иску петербуржцев об оспаривании QR-кодов. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Судебное заседание началось с замечания судьи одному из истцов о необходимости надеть маску. Однако тот сделал вид, что не понял, о чем просит судья.

Суд разъяснил: "Вы же взрослый человек и прекрасно понимаете, что я имею в виду". На этом спор был завершен. объединенная пресс-служба судов Петербурга

Однако рассмотреть иск по существу не получилось, поскольку в суд поступили еще три иска о признании недействующими пунктов "коронавирусного" постановления №121. Одного истца несколько раз не пустили в фитнес-клуб. Представитель еще четырех истцов сообщил, что права непосредственно его доверителей не нарушались, но ситуация с предоставлением медицинских документов третьим лицам им не нравится.

В итоге было принято решение объединить административные иски. Разбираться с требованиями суд продолжит 17 января.

Тем временем в Петербурге более 100 заведений поддержали бойкот против QR-кодов. На данный момент бойкот поддерживают более 100 баров, ресторанов и магазинов – в списке уже находятся 118 заведений.

Фото: Piter.TV