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Три игрока "Зенита" вошли в стартовый состав сборной России на матч с Узбекистаном
Сегодня, 15:26
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Три игрока "Зенита" вошли в стартовый состав сборной России на матч с Узбекистаном

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Болельщики пожелали спортсменам успехов.

В сборную России на матч с Узбекистаном попали три футбoлиста "Зенита". На игру в Ташкент поедут Караваев, Кузяев и Мостовой. Об этом сообщили в пресс-службе сине-бело-голубых. 

Матч начался сегодня, 20 ноября, в 15:00 по мск на стадионе "Пахтакор". Джикия — капитан, атаковать будет трио: Захарян, Соболев, Мостовой.

Болельщики поддержали решение директора клуба. Они пожелали спортсменам успехов.

Пожелаем нашим парням удачи и чтобы вернулись без травм.

Алла Лунгу, комментатор

Значит победят, Кузяев сейчас, наверное, самый топ в России.

Виктор, комментатор

Ранее на Piter.tv: Дзюба ушел из турецкого клуба "Адана Демирспор".

Фото: Телеграм / DENZELLOFFICIAL

Теги: зенит, караваев, мостовой, сборная россии, спорт, узяев, футбол
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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