Три игрока "Зенита" вошли в стартовый состав сборной России на матч с Узбекистаном

Болельщики пожелали спортсменам успехов.

В сборную России на матч с Узбекистаном попали три футбoлиста "Зенита". На игру в Ташкент поедут Караваев, Кузяев и Мостовой. Об этом сообщили в пресс-службе сине-бело-голубых.

Матч начался сегодня, 20 ноября, в 15:00 по мск на стадионе "Пахтакор". Джикия — капитан, атаковать будет трио: Захарян, Соболев, Мостовой.

Болельщики поддержали решение директора клуба. Они пожелали спортсменам успехов.

Пожелаем нашим парням удачи и чтобы вернулись без травм. Алла Лунгу, комментатор

Значит победят, Кузяев сейчас, наверное, самый топ в России. Виктор, комментатор

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Фото: Телеграм / DENZELLOFFICIAL