Три игрока "Зенита" вошли в стартовый состав сборной России на матч с Узбекистаном

В сборную России на матч с Узбекистаном попали три футбoлиста "Зенита". На игру в Ташкент поедут Караваев, Кузяев и Мостовой. Об этом сообщили в пресс-службе сине-бело-голубых.
Матч начался сегодня, 20 ноября, в 15:00 по мск на стадионе "Пахтакор". Джикия — капитан, атаковать будет трио: Захарян, Соболев, Мостовой.
Болельщики поддержали решение директора клуба. Они пожелали спортсменам успехов.
Пожелаем нашим парням удачи и чтобы вернулись без травм.
Алла Лунгу, комментатор
Значит победят, Кузяев сейчас, наверное, самый топ в России.
Виктор, комментатор
Ранее на Piter.tv: Дзюба ушел из турецкого клуба "Адана Демирспор".
Фото: Телеграм / DENZELLOFFICIAL
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все