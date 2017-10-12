Три слишком толерантные гостиницы из Петербурга "приютили" 2 тысячи мигрантов

В Петербурге полиция раскрыла хитрую схему организации незаконной миграции.

МВД Санкт-Петербурга продолжает бороться с незаконной миграцией. На этой неделе сотрудники профильного управления уличили три городские гостиницы в фиктивной постановке на учет более 2 000 приезжих. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Издание уточняет, что гостиницы-нарушители расположены на Садовой улице, улице Ивана Черных и 7-й линии В.О. Судя по всему, администрация коммерческих учреждений за деньги ставила на учет приезжих из Средней Азии и Закавказья. При этом в реальности эти 2 000 мигрантов проживали по другим адресам. Такая схема вполне могла использоваться в террористических целях и для других противозаконных действий.

В ближайшее время в адрес хозяев этих гостиниц будут возбуждены уголовные дела.