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Вышел трейлер сериала "Рогнарек"

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Сериал выйдет в конце месяца.

Стриминговый сервис Netflix выпустил первый трейлер своего фантастического сериала "Рагнарек". Ролик был опубликован на официальном YouTube-канале компании.

По сюжету проекта, группа подростков из маленького городка Эдда пытаются разобраться с тайнами места, где они живут. Среди них оказывается сын бога грома Тора, переживший Рагнарек.

Главные роли в сериале сыграли Давид Александр, Шохолт Йонас, Страндт Гравли, Герман Томмераас, Генриетта Стинстрап, Гисли Орн Гардарссон и другие. Первые серии выйдут на Netflix 31 января 2020 года.
Видео: Netflix

 
 

 

 

Теги: netflix, рогнарек, сериал, трейлер
Категории: Лента новостей, Тема дня,

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