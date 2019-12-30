Вышел трейлер сериала "Рогнарек"

Сериал выйдет в конце месяца.

Стриминговый сервис Netflix выпустил первый трейлер своего фантастического сериала "Рагнарек". Ролик был опубликован на официальном YouTube-канале компании.

По сюжету проекта, группа подростков из маленького городка Эдда пытаются разобраться с тайнами места, где они живут. Среди них оказывается сын бога грома Тора, переживший Рагнарек.

Главные роли в сериале сыграли Давид Александр, Шохолт Йонас, Страндт Гравли, Герман Томмераас, Генриетта Стинстрап, Гисли Орн Гардарссон и другие. Первые серии выйдут на Netflix 31 января 2020 года.

Видео: Netflix