Трейлер нового "Человека-паука" установил рекорд студии Sony

Осторожно, ролик содержит спойлеры последних "Мстителей".

Второй трейлер фильма "Человек-паук: Вдали от дома" установил новый рекорд компании Sony по просмотрам. За сутки ролик о "дружелюбном соседе" посмотрело более 135 миллионов человек.

По сюжету ленты главный герой отправляется в путешествие по Европе. Однако отдых внезапно обрывается. Человеку-пауку приходится объединиться с Мистерио (Джейк Джилленхол) , чтобы вместе одолеть элементалей и спасти мир.

Не смотря на подзаголовок последних "Мстителей", именно "Человек-паук: Вдали от дома" станет заключительным фильмом третьей фазы киновселенной Marvel. Об этом утверждают авторы проекта. События кинокомикса будут разворачиваться спустя несколько минут после окончания последней части "Мстителей". В российский прокат фильм выйдет 4 июля.

Ранее мы писали, что в сети появился первый тизер супергеройского сериала "Бэтвумен".

Видео: YouTube / Sony Pictures Entertainment