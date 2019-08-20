В сети опубликовали трейлер современного "Франкенштейна"

Сюжет фильма напоминает историю знаменитого героя из книги Мэри Шелли.

В сети появился трейлер фильма ужасов "Развращенный" ("Depraved"). По сюжету картины хирург, страдающий от посттравматического синдрома, собирает человека из частей тел и оживляет его.

Фильм снял режиссер "Азбуки смерти 2" Ларри Фессенден. Главные роли в картине сыграли Дэвид Колл, Джошуа Леонард, Алекс Бро, Ана Круз Канье, Мария Диззия, Хлоя Ливайн, Оуэн Кэмпбелл и другие. Премьера фильма состоялась этим летом в США на кинофестивале Overlook. Дата выхода ленты в РФ неизвестна.

Видео: YouTube/Rapid Trailer