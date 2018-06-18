Опубликован трейлер фильма "Калашников" о знаменитом инженере

Премьера картины запланирована на 10 ноября 2019.

В сети появился трейлер российского биографического фильма "Калашников". По заявлению создателей в основу картины легли реальные события из жизни знаменитого инженера.

Сюжет развернется в годы Великой Отечественной войны, когда главный герой служил командиром танка. После тяжелого ранения он не смог вернуться на фронт, но не оставил желания помочь соотечественникам одержать победу. В свои 29 он создал оружие, которое принесло ему мировую славу — АК-47!

За режиссуру фильма отвечал Константин Буслов, ранее снявший "Авантюристов" с Константином Хабенским и Светланой Ходченковой. Главные роли в ленте "Калашников" сыграли Юрий Борисов, Ольга Лерман, Артур Смольянинов, Эльдар Калимулин, Виталий Хаев, Валерий Баринов, Анатолий Лобоцкий и другие. Премьера картины запланирована на 10 ноября 2019.

Ранее мы публиковали второй трейлер российского фантастического фильма "Вторжение", снятого Федором Бондарчуком. Лента является прямым продолжением "Притяжения", которое вышло в 2017 году.

Видео: YouTube/The Best Show