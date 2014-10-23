Требования к доходам заёмщиков семейной ипотеки в Петербурге могут вырасти на 37 тыс. рублей

При повышении ставки до 12% необходимый доход для покупки однокомнатной квартиры увеличится до 88,7 тыс. рублей.

В случае перехода на дифференцированную ставку по семейной ипотеке требования банков к доходам заемщиков в Петербурге могут вырасти в 1,3–1,7 раза. Как сообщает "Деловой Петербург" со ссылкой на экспертные расчеты, при повышении ставки с 6% до 12% петербуржцам для получения кредита потребуется зарабатывать на 37 тыс. рублей больше.

Согласно приведенным расчетам, при покупке однокомнатной квартиры площадью 35 квадратных метров с максимальным сроком ипотеки 30 лет и первоначальным взносом 20,1% необходимый ежемесячный доход заемщика вырастет с 51,7 до 88,7 тыс. рублей.

Аналогичная тенденция наблюдается и в других городах России. В Москве требования к доходу могут увеличиться с 76 до 133,1 тыс. рублей, в Казани — с 51,3 до 88 тыс. рублей, в Краснодаре — с 39,3 до 67,4 тыс. рублей.

Эксперты отмечают, что повышение ставки до 12% до увеличения состава семьи резко снизит доступность льготного кредитования. В настоящее время семейная ипотека с господдержкой предоставляется под 6% годовых семьям с детьми или ожидающим их появления.

Ранее Piter.TV сообщал, что петербуржцев предупредили о фейковых письмах о "новом налоге" от имени банков.

Фото: Pxhere