Теперь граждане старше 60 лет при посадке борт обязаны предоставить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.

Требование об обязательном ПЦР-тесте для прибывающих в Турцию пассажиров вступило в силу. О нём 25 декабря рассказывал министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

Новые правила для туристов, приезжающих в Турцию, будут действовать до 1 марта 2021 года. Они актуальны для всех видов транспорта, на которых иностранцы пересекают турецкую границу на въезд.

Теперь граждане старше 60 лет при посадке борт обязаны предоставить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, который должен быть сделан не ранее, чем за 72 часа.

Ранее в Турции подтвердили отправку военных в Азербайджан.

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