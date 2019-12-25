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Требование об обязательном ПЦР-тесте для прибывающих в Турцию пассажиров вступило в силу
Сегодня, 9:50
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matveyvn

Требование об обязательном ПЦР-тесте для прибывающих в Турцию пассажиров вступило в силу

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Теперь граждане старше 60 лет при посадке борт обязаны предоставить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.

Требование об обязательном ПЦР-тесте для прибывающих в Турцию пассажиров вступило в силу. О нём 25 декабря рассказывал министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

Новые правила для туристов, приезжающих в Турцию, будут действовать до 1 марта 2021 года. Они актуальны для всех видов транспорта, на которых иностранцы пересекают турецкую границу на въезд.

Теперь граждане старше 60 лет при посадке борт обязаны предоставить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, который должен быть сделан не ранее, чем за 72 часа.

Ранее в Турции подтвердили отправку военных в Азербайджан.

Фото: pixabay.com

Теги: пцр-тест, туризм, турция
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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