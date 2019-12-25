В Турции подтвердили отправку военных в Азербайджан

В состав группы вошли генерал и еще 35 офицеров ВС Турции.

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар сообщил об отправке военных в Азербайджан. Об этом сообщает в опубликованном заявлении ведомства.

В состав группы вошли генерал и еще 35 офицеров Вооруженных сил Турции. Они будут нести службу в совместном центре по контролю за прекращением огня в Нагорно-Карабахской Республике. Акар отметил, что военные приступят к службе после окончания строительства центра. Его планируют запустить в январе 2021 года.

Ранее стало известно, что глава МИД Турции намерен обсудить с Лавровым безопасность границ Азербайджана.

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