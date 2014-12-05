Трамвайное движение закроется из-за ремонта на Светлановской площади

С 25 по 26 августа с 5:00 до 1:00 следующего дня и 26-27 августа с 9:30 до 16:30 движение трамваев будет закрыто со стороны 2-го Муринского проспекта.

Из-за проведения ремонтных работ на Светлановской площади в период с 24 по 25 августа с 5:00 до 5:00 следующего дня движение трамваев будет временно изменено. В частности, движение трамвая №55 будет закрыто со стороны проспекта Испытателей, пишет "Петербургский дневник".

С 25 по 26 августа с 5:00 до 1:00 следующего дня и 26-27 августа с 9:30 до 16:30 движение трамваев будет закрыто со стороны 2-го Муринского проспекта.

В связи с этим, маршруты трамваев будут изменены следующим образом: Маршрут трамвая №40: от остановки "19-я линия В.О." по обычному пути до Большого Сампсониевского проспекта, затем через Большой Сампсониевский проспект, 1-й Муринский проспект, Политехническую улицу, Тихорецкий проспект до остановки "Тихорецкий проспект". Маршрут трамвая №55: от остановки "Улица Шаврова" по обычному пути до Светлановской площади, далее через проспект Энгельса, Большой Сампсониевский проспект, 1-й Муринский проспект, Политехническую улицу и далее по обычному маршруту до остановки "Придорожная аллея".