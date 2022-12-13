Трамвайные пути на Заневском проспекте отремонтировали

В последний раз трамвайные пути на Заневском проспекте ремонтировали более 20 лет назад.

В среду, 1 марта, в Красногвардейском районе Петербурга закончили ремонт трамвайных путей на Заневском проспекте. Об этом рассказали в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Так, специалисты отремонтировали 1,26 км путей на участке от моста Александра Невского до Заневской площади. Ремонт начался в конце ноября прошлого года. Работы ещё не завершены. Когда на улице станет теплее, специалисты приступят к восстановлению благоустройства.

В последний раз трамвайные пути на Заневском проспекте ремонтировали более 20 лет назад. Исправить ситуацию решили из-за закрытия станции метро "Ладожская", которое запланировано на 4 марта.

Ранее интервал движения автобусов у "Ладожской" пообещали сократить до минуты. В комтрансе отметили, что на прилегающих в метро маршрутах усилено 50 единиц транспорта.

Фото: Piter.tv

