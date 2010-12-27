В Петербурге новый трамвай сошёл с рельсов

В Петербурге на углу Малого проспекта с рельсов сошел новый трамвай.

28 сентяря в Санкт-Петербурге вечером с рельсов сошел трамвай. Происшествие случилось на углу Малого проспекта и Гаванской улицы Васильевского острова. На месте пока нет никаких служб, информация о пострадавших также отсутствует.

Свидетели дорожного происшествия опубликовали в социальную сеть фотографии с места аварии. По словам очевидцев на этом же участке собралась огромная пробка из автобусов. В соц.сети обсуждают аварию и пользователи уверенны, что новые трамваи не предназначены для рельсов старого типа.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург