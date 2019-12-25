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На проспекте Просвещения трамвай сошел с рельсов
Сегодня, 10:13
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smirenny Добавить в Яндекс.Новости

На проспекте Просвещения трамвай сошел с рельсов

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По словам очевидца, кусок рельса вылетел из-под колес.

Утром во вторник, 28 декабря, петербуржец сообщил в соцсетях, что на проспекте Просвещения трамвай №100 сошел с рельсов. 

Кусок рельса вылетел из-под колёс, выбил стекло в задней части вагона.

отметил очевидец

Вероятно, обошлось без пострадавших. 

В комментаторах горожане негодуют и предлагают способы решения: например, необходимо запускать технический трамвай, который бы чистил пути. Кто-то предложил вовсе избавиться от трамваев.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург / Вконтакте

Теги: петербург, трамвай сошел с рельсов
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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ulditi
Сегодня 11:05

Если у нас уже трамваи становятся жертвами наледи, то что говорить о людях(( Сплошные ЧП с сосульками и гололедом, а руководству города все равно 

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