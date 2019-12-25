На проспекте Просвещения трамвай сошел с рельсов

По словам очевидца, кусок рельса вылетел из-под колес.

Утром во вторник, 28 декабря, петербуржец сообщил в соцсетях, что на проспекте Просвещения трамвай №100 сошел с рельсов.

Кусок рельса вылетел из-под колёс, выбил стекло в задней части вагона. отметил очевидец

Вероятно, обошлось без пострадавших.

В комментаторах горожане негодуют и предлагают способы решения: например, необходимо запускать технический трамвай, который бы чистил пути. Кто-то предложил вовсе избавиться от трамваев.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург / Вконтакте