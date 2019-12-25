На проспекте Просвещения трамвай сошел с рельсов

Утром во вторник, 28 декабря, петербуржец сообщил в соцсетях, что на проспекте Просвещения трамвай №100 сошел с рельсов.
Кусок рельса вылетел из-под колёс, выбил стекло в задней части вагона.
отметил очевидец
Вероятно, обошлось без пострадавших.
В комментаторах горожане негодуют и предлагают способы решения: например, необходимо запускать технический трамвай, который бы чистил пути. Кто-то предложил вовсе избавиться от трамваев.
Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург / Вконтакте
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
Если у нас уже трамваи становятся жертвами наледи, то что говорить о людях(( Сплошные ЧП с сосульками и гололедом, а руководству города все равно