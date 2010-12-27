Трамваи №6 и 40 изменят маршруты на три ближайших вечера

Работы будут вестись на Среднем проспекте В.О. от 1-й и Кадетской линий В.О. до 12-й и 13-й линий В.О.

В ближайшие три вечера трамваи №6 и 40 изменят свои маршруты. Работы будут вестись на Среднем проспекте В.О. от 1-й и Кадетской линий В.О. до 12-й и 13-й линий В.О. Об этом сообщает пресс-служба СПб ГУП "Горэлектротранс".

Трамваи изменят свои маршруты в следующие даты:

- с 22:00 17 августа до 07:00 18 августа;

- с 22:00 18 августа до 07:00 19 августа;

- с 22:00 19 августа до 05:00 20 августа.

Трамваи проследуют:

№6: от конечной станции "Улица Кораблестроителей" по действующей трассе до конечной станции "19-я линия В.О.";

№40: от конечной станции "Тихорецкий проспект" по действующей трассе до улицы Куйбышева, далее по Сампсониевскому мосту, Финляндскому проспекту, Б. Сампсониевскому проспекту, Боткинской улице, улице Академика Лебедева, улице Комсомола до конечной станции "Площадь Ленина" (обратно: по Боткинской улице).

Ранее мы писали, что троллейбусы №3, 38 и 43 изменили маршруты из-за аварии на теплосети.

Фото: pixabay.com