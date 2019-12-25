Это возможно после того, как президент уволил с поста главу министерства обороны Марка Эспера.

Президента США Дональда Трампа заподозрили в желании напоследок провести операцию против Ирана. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на собственные источники в Министерстве обороны.

Отмечается, что это возможно после того, как президент уволил с поста главу министерства обороны Марка Эспера, который, как сообщается, перечил Трампу по многим вопросам. Он, в том числе, опровергал высказывания главы государства после ликвидации генерала элитного иранского спецподразделения "Аль-Кудс" КСИР Касема Сулеймани.

Чиновники Минобороны выражают опасения и считают, что Трамп может начать в том числе секретную операцию против Ирана в последние дни своего президентства.

Ранее мы писали, что Трамп отправил в отставку министра обороны США Марка Эспера.

Фото: pixabay.com