Экс-глава США напомнили о задаче, с которой не справилась вице-президент США.

Действующий американский вице-президент США Камала Харрис должна была предотвратить украинский конфликт, но в итоге не справилась с этим вопросом. Такое мнение выразил перед своими сторонниками в штате Пенсильвания бывший лидер Белого дома и кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп. Иностранный политик также выразил на мероприятии мнение о том, что если бы он остался у власти в администрации Вашингтона, то российский лидер не начал бы свою специальную военную операцию на территории соседнего государства.

Кто-нибудь может представить себе, что она ведет дела с председателем КНР Си Цзиньпином? Он яростный человек. Вы знаете, что ее отправляли иметь дело с Путиным, чтобы удержать его от вторжения на Украину? Дональд Трамп, экс-президент США

Трамп заявил, что Харрис только недавно объявила себя чернокожей.

Фото и видео: YouTube / The Times and The Sunday Times